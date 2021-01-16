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Человек пострадал при столкновении машины с трамваем в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Человек пострадал при столкновении машины с трамваем в центре Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Калитниковская улица, 12 Карта всех событий

Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с легковым автомобилем и трамваем в центре Москвы.

Как уточняет столичный департамент транспорта, авария произошла в районе дома 12 по Большой Калитниковской улице. По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением и допустил столкновение с трамваем маршрута № 43, направлявшимся в депо.

Водитель автомобиля получил травмы, в трамвае пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности происшествия, сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

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