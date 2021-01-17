Бывший канцлер ФРГ объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО

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Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что воссоединение России и Крыма произошло из-за расширения НАТО.

Он рассказал в интервью изданию Spiegel о вступлении новых государств в Североатлантический альянс до событий 2014 года. При этом Шредер отметил, что у восточноевропейских стран было право принять решение о вступлении в ЕС или НАТО. Также была дискуссия о принятии в НАТО Грузии и Украины.

— Это было ничто иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО, — сказал Герхард Шредер.

Бывший канцлер заявил, что в случае вступления Украины в НАТО, Севастополь, один из важнейших морских портов, оказался был на территории западного альянса.

Помимо этого, Герхард Шредер назвал санкции неэффективным инструментом воздействия. По его словам, решать подобные вопросы следует через диалог.

Услышав от интервьюера, что Россия стала «мафиозным государством», Шредер сообщил, что от него таких «ярлыков не услышат».

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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