Кардиолог перечислил возможные причины внезапной смерти при болезнях сердца

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Сердечно-сосудистые заболевания все чаще встречаются у людей молодого возраста, иногда проблемы с сердцем могут привести к внезапной смерти человека. Об этом рассказал кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Он отметил, что в мире каждый год растет риск развития аритмии. В особой зоне риска находятся люди с приобретенными или наследственными осложнениями.

При этом вероятность внезапной остановки сердца повышается при наличии гипертонии, лишнего веса, атеросклероза или инфаркта миокарда. Все это способно нарушить электрическую активность сердца.

Тамаз Гаглошвили уточнил, что надвигающаяся опасность не всегда сопровождается болями в сердце. У человека может резко упасть давление, и он теряет сознание. Избежать таких ситуаций помогут регулярные обследования сердца после 30 лет, рассказал кардиолог в интервью Пятому каналу.

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