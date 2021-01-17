Врач-гематолог назвал причины низкого уровня железа в организме

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Врач-гематолог Сергей Захаров назвал причины низкого уровня железа в организме. По его словам, такая проблема может возникнуть из-за гастрита, хронического геморроя, опухолей, длительных диет или веганства.

Он уточнил, что даже при заболевании желудочно-кишечного тракта может возникнуть недостаток железа.

— Гастрит, который привел к эрозии в желудке. Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, подобное приведет со временем к железодефициту, — сказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом Сергей Захаров уточнил, что к пониженному содержанию железа в организме могут привести веганство и длительные диеты, онкологические заболевания.

Врач пояснил, что любая опухоль будет потреблять, так как ей необходимо некоторое количество микроэлементов. Медик добавил, что железодефицит нельзя лечить самостоятельно, необходима помощь специалиста.

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