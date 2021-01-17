Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач-гематолог назвал причины низкого уровня железа в организме
Фото: pixabay.com

Врач-гематолог назвал причины низкого уровня железа в организме

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач-гематолог Сергей Захаров назвал причины низкого уровня железа в организме. По его словам, такая проблема может возникнуть из-за гастрита, хронического геморроя, опухолей, длительных диет или веганства.

Он уточнил, что даже при заболевании желудочно-кишечного тракта может возникнуть недостаток железа.

— Гастрит, который привел к эрозии в желудке. Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря. Даже если человек теряет по одной капле в день через эту эрозию, подобное приведет со временем к железодефициту, — сказал врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом Сергей Захаров уточнил, что к пониженному содержанию железа в организме могут привести веганство и длительные диеты, онкологические заболевания.

Врач пояснил, что любая опухоль будет потреблять, так как ей необходимо некоторое количество микроэлементов. Медик добавил, что железодефицит нельзя лечить самостоятельно, необходима помощь специалиста.

Читайте также: Кардиолог перечислил возможные причины внезапной смерти при болезнях сердца

врачвеганпольза для организма
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте