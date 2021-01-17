«Реальный папа»: трогательное фото встречи Хабенского с сыном появилось в Сети

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Бывшая теща актера Константина Хабенского Инна Федосеева на своей странице в Instagram опубликовала снимок встречи актера с его повзрослевшим сыном от первой жены — Иваном.

Супруга Хабенского Анастасия умерла от опухоли мозга через год после рождения сына, в 2008 году. Мальчик живет с бабушкой в Испании. На снимке, который женщина опубликовала в Сети, запечатлен момент встречи актера с сыном. Публикацию Инна Федосеева разместила в день рождения Константина Хабенского — 11 января ему исполнилось 49 лет.

— С твоим днем тебя, дорогой дружище и реальный папа хорошего мальчика. Любим тебя, — написала она.

Поклонники актера оценили снимок: «Сколько нежности! Пусть ее у них всегда будет очень много»; «Славный мальчишечка. И видно, что любит и скучает по папе»; «Какие прекрасные»; «Очень трогательная фотография, без лишних слов».

Константин Хабенский после смерти супруги сам занимался воспитанием сына, но потом доверил это бывшей теще. Мальчик живет и учится в Барселоне, а отец периодически его там навещает. Сам актер женился второй раз. Его жена, актриса Ольга Литвинова, родила ему дочерей Сашу и Веронику.

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