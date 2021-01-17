Один человек пострадал при стрельбе в кафе на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37с12 Карта всех событий

В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в воскресенье, 17 января.

В полицию 13 января поступило сообщение об огнестрельном ранении в кафе по адресу Ленинградский проспект, дом № 37, строение 12.

Полиция 14 января по адресу улица Москворечье, дом № 31, корпус 1, задержала мужчину, который, предположительно, устроил стрельбу в помещении кафе. По версии следователей, он совершил не менее трех выстрелов из травматического оружия в мужчину, после чего скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, отметили в ведомстве.

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