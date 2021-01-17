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Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Два автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, 3/5с2Карта всех событий

В столице в Лефортовском тоннеле столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в воскресенье, 17 января.

По предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие.

— Движение осуществляется по левой полосе, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что перекрыто два ряда.

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Лефортовский тоннельаварииДТП
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