Движение на пересечении МКАД и Киевского шоссе полностью восстановлено

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Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

Движение автомобилей на участке Московской кольцевой автодороги в районе пересечения с Киевским шоссе полностью восстановлено.

Как уточняет столичный департамент транспорта, на 46-м километре внешней стороны автотрассы устранили последствия аварии с участием трех машин. К настоящему времени проезжая часть освобождена, препятствий для транспорта нет, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 января на МКАД столкнулись три машины, включая грузовик и такси. По предварительным данным, пострадал один человек. После аварии образовался двухкилометровый затор.

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