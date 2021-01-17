Затор образовался на 46-м километре МКАД из-за аварии с тремя машинами

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Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

На участке Московской кольцевой автодороги произошла авария с участием трех автомобилей, это привело к затруднению движения транспорта.

Как сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, ДТП произошло на 46-м километре внешней стороны трассы, в районе пересечения с Киевским шоссе.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали три машины, в том числе грузовик и автомобиль такси. По предварительным данным, пострадал один человек.

В результате столкновения грузовой автомобиль перекрыл проезжую часть, для проезда остался свободен левый ряд. Длина затора составляет около двух километров.

Ранее департамент транспорта Москвы предупредил автомобилистов о снегопаде и заносах на дорогах города. В связи с этим водителей призвали держать дистанцию, ехать аккуратно и не отвлекаться, а также соблюдать скоростной режим.

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