Движение на участке МКАД затруднено из-за застрявших грузовиков

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Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Движение автотранспорта на 24-м километре Московской кольцевой автодороги затруднено. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

Как уточняет ведомство в своем официальном Telegram-канале, причиной затруднения стали грузовики, застрявшие на подъеме на данном участке трассы. В связи с этим движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что проезд автомобилей на 18-м километре МКАД в районе Бесединского моста был парализован грузовыми автомобилями, которые не смогли совершить подъем.

К настоящему времени движение транспорта на внешней стороне 18-го километра МКАД восстановлено по трем левым рядам.

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