Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение на участке МКАД затруднено из-за застрявших грузовиков
Фото: Telegram-канал «Москва • Новости»

Движение на участке МКАД затруднено из-за застрявших грузовиков

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Движение автотранспорта на 24-м километре Московской кольцевой автодороги затруднено. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

Как уточняет ведомство в своем официальном Telegram-канале, причиной затруднения стали грузовики, застрявшие на подъеме на данном участке трассы. В связи с этим движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что проезд автомобилей на 18-м километре МКАД в районе Бесединского моста был парализован грузовыми автомобилями, которые не смогли совершить подъем.

К настоящему времени движение транспорта на внешней стороне 18-го километра МКАД восстановлено по трем левым рядам.

Читайте также: Более 40 застрявших машин переместили эвакуаторы АМПП в новогодние праздники

движение затрудненогрузовики на МКАДМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте