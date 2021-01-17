Движение на двух участках МКАД восстановлено в полном объеме
Движение автотранспорта на двух участках Московской кольцевой автодороги осуществляется в штатном режиме. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.
Ранее сообщалось, что проезд автомобилей на 18-м километре МКАД в районе Бесединского моста был парализован грузовыми автомобилями, которые не смогли совершить подъем. Позднее движение транспорта на данном участке трассы было восстановлено по трем левым рядам. К настоящему времени движение восстановлено полностью.
Также в ночь на 17 января грузовики застряли на подъеме на 24-м километре МКАД, что затруднило дорожное движение. Сейчас оно восстановлено в полном объеме, сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
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