Тридцать процентов месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице 16 января выпало 12 миллиметров осадков, что составляет около 30 процентов месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 17 января.

Он отметил, что в Москве с начала января выпало 56 миллиметров осадков, это 133 процента от нормы. При этом средняя температура воздуха была на 0,3 градуса холоднее нормы.

— Среднемесячная температура на 0,3 градуса холоднее нормы. Этот месяц холодный и очень снежный, влажный, — цитирует Евгения Тишковца РИА Новости.

По словам специалиста, в Москве было так холодно в последний раз три года назад. В феврале 2018 года температура была минус 21,7 градуса.

Тишковец добавил, что похолодание в городе усилится, пик морозов придется на 18 января.

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