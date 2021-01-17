Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в Москве в ночь на 19 января

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В столице и Московской области в ночь на 19 января ожидаются сильнейшие морозы, температура воздуха будет составлять минус 24 градуса, а местами — минус 28 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в воскресенье, 17 января.

— В ночь (на 19 января — прим. «ВМ») — минус 21–26 градусов, в пониженных местах — до минус 28 градусов. Местами температура от минус 19 до минус 24 градусов. По-настоящему холодная (погода — прим. «ВМ»), — сказал Роман Вильфанд.

Он добавил, что днем температура воздуха будет колебаться от минус 15 до минус 20 градусов, передает РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали о 20-градусных морозах в Москве, которые ожидаются 17 января.

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