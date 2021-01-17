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Синоптики предупредили о 20-градусных морозах в Москве 17 января
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики предупредили о 20-градусных морозах в Москве 17 января

Татьяна Плотникова

Город

В воскресенье, 17 января, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона . Он принес облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

Температура воздуха в Москве составит от минус 18 до минус 20 градусов. В Подмосковье ожидается от 15 до 20 градусов ниже нуля. В среднем температура ниже климатической нормы на десять градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 80 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил причины сильного снегопада в столице.

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