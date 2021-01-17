Скончался депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Герой Советского Союза, депутат Государственной думы генерал-полковник Николай Антошкин скончался в Москве. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин в воскресенье, 17 января.

— Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас, — цитирует Дерябина РИА Новости.

По его словам, 79-летний Антошкин умер в столичной больнице. Место и время похорон будет определено в понедельник, 18 января, после согласования с представителями Воздушно-космических сил РФ и родными генерал-полковника.

Глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил, что генерал-полковник был болен коронавирусом.

СПРАВКА «ВМ»

Николай Антошкин родился в 1942 году. Он командовал авиационной группой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. При этом он сам участвовал в полетах над местом аварии. Помимо этого, Николай Антошкин обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, среди которых был «Буран».