ДТП с участием трамвая и грузовика произошло в Москве
В Москве произошло ДТП с участием грузового автомобиля и трамвая № 28к. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил Департамент транспорта столицы.
— На Живописной улице, 24 произошло ДТП грузового автомобиля и трамвая № 28к. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. В результате трамвай сошел с рельс, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что пострадавших в аварии нет.
Маршрут трамваев № 28к временно изменен. На данный момент трамваи будут ходить до Таллинской улицы вместо проспекта Маршала Жукова.
Позднее стало известно, что движения трамваев восстановили.
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