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ДТП с участием трамвая и грузовика произошло в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ДТП с участием трамвая и грузовика произошло в Москве

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Живописная улица, 24 Карта всех событий

В Москве произошло ДТП с участием грузового автомобиля и трамвая № 28к. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщил Департамент транспорта столицы.

— На Живописной улице, 24 произошло ДТП грузового автомобиля и трамвая № 28к. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. В результате трамвай сошел с рельс, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что пострадавших в аварии нет.

Маршрут трамваев № 28к временно изменен. На данный момент трамваи будут ходить до Таллинской улицы вместо проспекта Маршала Жукова.

Позднее стало известно, что движения трамваев восстановили.

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