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«Судить других — заведомо проигрышная позиция»: Сати Казанова рассказала об индуизме
Фото: Youtube.com / Надежда Стрелец

«Судить других — заведомо проигрышная позиция»: Сати Казанова рассказала об индуизме

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Сати Казанова поделилась со своими поклонниками размышлениями о практиках индуизма.

— Судить других — заведомо проигрышная позиция. Потому что в этом случае вы обязательно получите фидбэк от Вселенной в виде аналогичного опыта, чтобы посмотреть, насколько блестяще вы с ним справитесь. И этот опыт вряд ли придется вам по вкусу, — написала в своем Instagram-аккаунте певица.

Также Казанова посоветовала подписчикам наполнять свою жизнь только тем, что может радовать и вдохновлять, вместо того, чтобы постоянно пытаться искать недостатки в других.

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