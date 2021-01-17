Нельзя было подметать одно помещение разными вениками или метлами, иначе в доме будут ссоры и безденежье / Фото: https://pixabay.com/ru

В народе 18 января называли Крещенский сочельник, Голодный вечер или Голодная кутья. 19 января православные отмечают Крещение Господне, люди говорили, что с этого дня начинались самые лютые морозы.

В сочельник нельзя заниматься уборкой, стиркой запрещалось ругаться и обижаться на близких. Следовало прощать обидчиков и не держать зла на них.

В этот день нельзя брать или давать деньги в долг. Люди верили, что на Крещение вода обладала сильной энергетикой: ее набирали с чистыми помыслами, не смешивали с обычной водой. Верующие люди считают, что крещенская вода может простоять много лет и не испортиться.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

– Народный календарь. Чего нельзя делать в Крещенский сочельник,18 января

Приметы погоды обещали богатый урожай гороха, если в ночь на Крещение видны звезды. Если в этот день метель, но и через три месяца будет снег с ветром.

18 января отмечается День рождения детского телевидения в России.

196 лет назад в Москве состоялось открытие Большого театра. 95 лет назад состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин»

В этот день родились английский писатель, автор «Винни-Пуха» Алан Александр Милн, актеры Борис Бабочкин и Кевин Костнер, певица Тамара Гвердцители.

Именины отмечают Татьяна, Лукьян, Григорий, Иосиф, Роман, Евгения, Полина.

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