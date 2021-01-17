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Движение по Митяевскому и Черкизовскому мостам в Коломне ограничили из-за погоды
Фото: Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Движение по Митяевскому и Черкизовскому мостам в Коломне ограничили из-за погоды

Никита Абрамов

Транспорт

Движение автомобилей на Митяевском и Черкизовском мостах в Коломне ограничено в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Подмосковья.

— В Коломне ограничено автомобильное движение по Митяевскому и Черкизовскому мостам. Движение ограничено во избежание аварийных ситуаций и для предотвращения угрозы жизни. В связи с резким понижением температуры выше по течению моста образовавшиеся обширные ледяные поля создали угрозу повреждения конструкций моста, — цитирует сообщение Минтранса Агентство городских новостей «Москва».

В министерстве отметили, что после улучшения погодных условий будет принято другое решение по движению транспорта на мостах.

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ПодмосковьеКоломнадвижение ограничено
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