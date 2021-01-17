Ученые НИЯУ «МИФИ» разработали первый российский трансивер
Первый российский трансивер, обеспечивающий работу «зрения» у автопилотируемых систем, разработали ученые НИЯУ «МИФИ».
Применение этого элемента ускорит внедрение автономного безопасного транспорта. Системы технического зрения, использующие анализ сигналов, позволяют автопилотируемому транспорту ощущать окружение так же хорошо, как человек. Ключевым приемо-передающим элементом этих систем является трансивер, позволяющий передавать, улавливать и усиливать сигналы.
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