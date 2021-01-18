Московских дошкольников познакомили с основами финансовой грамотности

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В воскресенье, 17 января, сотрудники Дома культуры «Нагатино» возобновили работу образовательной программы «Финансы для детей». Все занятия будут проходить в онлайн-формате.

Ведущая и автор программы — аттестованный консультант Министерства финансов России, блогер Элла Сазыкина подготовила для детей небольшие интересные видеоролики, которые познакомят юных слушателей с основами финансовой грамотности. Каждое видео длится три-четыре минуты.

— Нашей задачей было сделать понятный курс для детей, которые еще даже не ходят в школу. Поэтому присоединиться к урокам могут ребята от пяти лет. К сожалению, в образовательных учреждениях нет подобных занятий. А мы считаем, что финансовой грамотности нужно учить именно с такого возраста, — отметил директор Дома культуры «Нагатино» Михаил Головин.

В коротких видеороликах рассказывают о базовых понятиях, например, откуда берутся деньги, и о вещах посложнее — как экономить, ставить финансовые цели и достигать их. Кроме того, Элла Сазыкина поделится с юными слушателями техниками увеличения дохода — как заработать деньги, накопить, инвестировать, получить проценты.

— В будущем это может помочь ребенку ориентироваться в финансовых инструментах и в целом не растеряться во взрослой жизни. Элла Сазыкина рассказывает о сложных вещах очень простым и понятным языком, — добавили в пресс-службе учреждения.

Курс «Финансовая грамотность» стартовал в социальных сетях культурного объекта еще в декабре прошлого года. Первое занятие было посвящено рассказу о том, как появились деньги. На втором уроке Элла Сазыкина рассказала, что такое банки, как они появились в мире и какие денежные операции можно совершить в этих организациях. Ведущая также поделилась со слушателями информацией о том, как лучше копить деньги. В этом году первое занятие курса посвятили советам по совершению покупок в магазинах. Ребятам рассказали, почему важно проверять чек, не отходя от кассы.

—Если стоимость товара на витрине меньше той, что указана на чеке, вы можете сказать об этом кассиру. И вам обязаны продать товар по цене, указанной на витрине. Это закреплено в правилах торговли, —объяснила Элла Сазыкина.

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