Порядок предоставления социальных услуг не изменится

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

В районе Раменки, на западе столицы, появилась информация о том, что социальных работников заменят курьеры, а социальное обслуживание станет платным. «Вечерняя Москва» обратилась в Департамент труда и социальной защиты населения Москвы с просьбой прокомментировать эту информацию.

Жители Раменок взволнованы информацией в интернете о том, что вместо социальных работников к пенсионерам теперь будут приходить курьеры, а тем, кто состоит на надомном обслуживании, больше не будет оказываться помощь. «Есть ли основания для тревоги? Что реально изменится?» — интересуется москвич Алексей Баранов.

В Департаменте труда и социальной защиты населения эту информацию опровергли.

— Никаких изменений в порядке предоставления социальных услуг на дому с 2021 года не планируется. В Москве продолжит действовать существующий порядок, — заверили в ведомстве. — Согласно правилам услуги по доставке продуктов и товаров первой необходимости осуществляют исключительно коммерческие службы. Социальный работник же может потратить время, заложенное на доставку, на непосредственно уход за своим подопечным. К примеру, вместо похода в магазин он помогает человеку приготовить горячую пищу, сопровождает его на прогулку, проводит уборку квартиры, стирает постельное белье, то есть оказывает в том числе бесплатно те услуги, которые раньше предоставлялись только за плату.

Важно также отметить, что порядок заказа продуктов максимально упрощен.

В департаменте пояснили, что социальный работник создает личный кабинет для каждого подопечного в выбранном им интернет-магазине или сразу в нескольких, формирует заказ и по согласованию с ним назначает дату и время, когда приедет курьер. В том числе в случае необходимости присутствует при получении заказа.

— Если у получателя данной услуги отсутствует соответствующая техника для реализации данной услуги или нет выхода в информационно-телекоммуникационную сеть интернет, то соцработник использует технику центра социального обслуживания, — добавили в ведомстве.

При этом периодичность доставки продуктов и других товаров первой необходимости не изменилась и составляет до 8 раз в месяц.

Аналогичный подход используется также при организации для подопечных оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

КСТАТИ

Некоторые категории граждан полностью освобождены от оплаты услуг на дому, независимо от дохода. Такое решение действует согласно Постановлению правительства Москвы от 26.12.2014 № 827-ПП. К ним относятся, например, ветераны Великой Отечественной войны. Для остальных людей, находящихся на социальном обслуживании, продолжает действовать порядок, установленный 1 января 2015 года, который напрямую зависит от уровня дохода человека, состоящего на надомном обслуживании.

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