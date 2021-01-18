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Задержан водитель автобуса в Хабаровске, отобравший у девочки шапку за проезд
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Задержан водитель автобуса в Хабаровске, отобравший у девочки шапку за проезд

Юлия Курганова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали водителя автобуса, который отобрал у девочки-подростка шапку в качестве оплаты проезда. Об этом сообщается в понедельник, 18 января, на сайте регионального СУ СК России.

Задержан 38-летний водитель маршрутного автобуса, подозреваемый в совершении преступления по статье 161 УК РФ «Грабеж».

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

О происшествии стало известно 15 января. Во время движения по маршруту водитель автобуса отобрал вязаную шапку у 14-летней девочки, у которой не хватило денег, чтобы оплатить проезд. Школьнице пришлось в мороз идти от автобусной остановки домой без головного убора. О совершенном преступлении следователи узнали из социальных сетей. Публикации о данном происшествии вызвали большой общественный резонанс, их активно комментировали пользователи.

Было возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ СК по Хабаровскому краю

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