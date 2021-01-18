Составлен топ-5 удаленных вакансий в России с высокой зарплатой

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Получать зарплату свыше 100 тысяч рублей, работая удаленно, смогут специалисты в сфере IT, операторы call-центра, а также менеджеры по продажам b2b. Об этом говорится в рейтинге сервиса Работа.ру.

Так, онлайн-школа ищет преподавателя физики, который сможет получать до 100 тысяч рублей. Ему нужно будет проводить вебинары и открытые занятия, заниматься подготовкой презентаций, а также писать посты по своей дисциплине.

Также на высокую зарплату может рассчитывать продюсер онлайн-курсов. Ему готовы платить до 120 тысяч рублей. По-прежнему высокие зарплаты предлагают специалистам в области IT. Так, СберАвто готовы платить Backend-разработчику от 180 тысяч рублей, а разработчик .Net в сфере разработки ПО для клиентской поддержки может получать до 150 тысяч рублей.

До 180 тысяч рублей сможет получать оператор call-центра. Этому специалисту предстоит совершать звонки по базе клиентов и приглашать водителей на бесплатную диагностику автомобиля.

Хорошую зарплату на удаленке предлагает также крупная компания, работающая с ведущими российскими банками. Менеджеру по продажам b2b там готовы платить 150 тысяч рублей, передает РИА Новости.

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