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КНР закроет пункт пропуска с Приморьем из-за китайского Нового года
Фото: pixabay.com

КНР закроет пункт пропуска с Приморьем из-за китайского Нового года

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Китайские власти с 28 января по 14 февраля приостановят работу международного автомобильного пункта пропуска «Хуньчунь», который расположен на границе с Приморьем, чтобы его сотрудники успели пройти карантин и отправиться домой к семьям для встречи китайского Нового года. Об этом сообщило правительство Приморского края в понедельник, 18 января.

— Народное правительство города Хуньчунь КНР уведомило правительство Приморского края о том, что в период с 28 января по 14 февраля международный автомобильный пункт пропуска «Краскино» временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны, — говорится в сообщении.

Китай объяснил это решение тем, что работники пункта отправятся домой к семьям для встречи китайского Нового года. Согласно правилам, они должны до этого соблюдать двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.

Поэтому работу пункта пропуска нужно будет приостановить на 18 суток. Сотрудники вернутся к работе 15 февраля в прежнем режиме. Правительство Приморского края просит не планировать грузовые перевозки через МАПП «Краскино» в указанный период.

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