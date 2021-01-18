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Дело об убийстве возбудили после пропажи подростка в Чите
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Дело об убийстве возбудили после пропажи подростка в Чите

Виктория Родимкина

Происшествия

В Чите ищут подростка, который ушел из дома два дня назад и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю в понедельник, 18 января.

Установлено, что 16 января в Ингодинском районе 13-летний подросток ушел из дома. Следователи опросили родителей мальчика, соседей, провели осмотр места жительства ребенка. На сегодняшний день проводятся поиски пропавшего, в них задействованы полицейские, волонтеры. Всего подростка ищут более ста человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», добавили в ведомстве.

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