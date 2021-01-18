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Парки Москвы подготовили онлайн-программу для жителей столицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Парки Москвы подготовили онлайн-программу для жителей столицы

Ксения Монахова

Город

Столичные парки проведут онлайн-мероприятия для москвичей. С 18 по 24 января любой желающий сможет посмотреть различные видеолекции, экскурсии и мастер-классы. Для участия в занятиях не потребуется предварительная регистрация.

Онлайн-экскурсия парка «Северное Тушино» расскажет о работе российских подводников. Главный научный сотрудник Музея истории ВМФ Екатерина Рыжова проведет зрителей по третьему отсеку дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец». Экскурсия состоится 19 января в 17:00 в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Интервью с основателем группы «Ва-Банкъ» Александром Скляром покажет парк «Фили» 19 января в 12:00 на YouTube-канале и официальных страницах в социальных сетях.

Музей-усадьба «Кусково» познакомит с жизнью ее хозяев в конце XIX — начале XX века. Узнать об истории роговой музыки можно будет на онлайн-лекции музея-усадьбы «Люблино». Парк «Кузьминки-Люблино» познакомит с усадебной культурой. В Бабушкинском парке 24 января стартует цикл занятий «Как понизить свою эмоциональность», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Столичные музеи подготовили для горожан новую онлайн-программу

столичные паркикультураонлайн-мероприятия
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