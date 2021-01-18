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Столичные музеи подготовили для горожан новую онлайн-программу
Фото: freepik.com

Столичные музеи подготовили для горожан новую онлайн-программу

Ксения Монахова

Город

Столичные музеи подготовили для москвичей онлайн-программу. Так, с 18 по 24 января любой желающий сможет послушать оперу Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» или узнать о тяжелом периоде в жизни поэта Осипа Мандельштама. Подключиться к онлайн-мероприятиям можно бесплатно и без предварительной регистрации.

На официальном сайте Дома Гоголя 18 января в 11:00 пройдет серия подкастов о переписке Николая Гоголя с друзьями. Пользователи послушают отрывки из публицистического сборника «Выбранные места из переписки с друзьями» о творчестве Державина.

На YouTube-канале Музея истории ГУЛАГа пройдет лекция литератора и краеведа Леонида Видгофа, посвященная 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. Мероприятие состоится 21 января в 19:00.

В музейно-выставочном центре «Тушино» 23 января состоится онлайн-премьера оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» по пьесе Александра Островского. К сказочной истории можно присоединиться 23 января в 16:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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столичные музеикультураонлайн-мероприятия
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