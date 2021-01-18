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«Дерзко и мощно»: исполнившая зажигательную сальсу Гусева восхитила поклонников
Фото: Instagram Екатерины Гусевой

«Дерзко и мощно»: исполнившая зажигательную сальсу Гусева восхитила поклонников

Анастасия Колоскова

Звезды

Российская актриса Екатерина Гусева приняла участие в 12-м сезоне телевизионного шоу «Танцы со звездами», который стартовал в воскресенье, 17 января, на Первом канале. Вместе со своим партнером Евгением Папунаишвили она исполнила зажигательную сальсу, которая не оставила равнодушными ни жюри, ни зрителей проекта.

Музыкальным сопровождением фееричного выступления стала композиция пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси.

Партнер актрисы высоко оценил ее открытость и способность к перевоплощению.

— Это требует смелости — в первом эфире так довериться и сделать так круто! — заявил Папунаишвили после выступления.

Видео танца Екатерина Гусева выложила в своем Instagram-аккаунте.

— Катя, я тобой горжусь! Прекрасно все сделала. Спасибо тебе за танец! За доверие, — еще раз поблагодарил актрису в комментариях ее партнер.

«Вы космос. Нереально крутое исполнение!»; «Какая сумасшедшая гармония!»; «Шикарное начало, аплодисменты и овации вашей паре. Это взрыв, это адреналин! Дерзко, мощно и безумно красиво!» — написали фолловеры Гусевой.

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