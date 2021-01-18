Путин поручил Мишустину доработать план по достижению национальных целей

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доработать проект единого плана по достижению национальных целей до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 18 января.

— Правительству РФ доработать проект Единого плана и представить его на рассмотрение Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, — уточняется в сообщении.

Помимо этого, глава государства поручил кабинету министров до 1 апреля при необходимости скорректировать нацпроекты и программы. Они должны быть приведены в соответствие с Единым планом, добавили в Кремле.

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