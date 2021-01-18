Двое взрослых и детей госпитализированы после ДТП в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Четверо человек, среди которых двое детей, пострадали при столкновении двух иномарок в Подмосковье. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чеховском районе. В 08:15 по московскому времени на трассе Дубна — Стремилово столкнулись иномарки Opel и Kia.

— В результате столкновения пострадали четыре человека, в том числе двое детей восьми и одиннадцати лет. Пострадавшие госпитализированы, — цитирует собеседника ТАСС.

Отмечается, что на месте аварии находятся полицейские. Обстоятельства случившегося выясняются.

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