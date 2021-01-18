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«Шедеврально»: сын Королевой от Тарзана написал и спел песню о дельфине и русалке
Архип Глушко / Фото: Скриншот видео Первого канала

«Шедеврально»: сын Королевой от Тарзана написал и спел песню о дельфине и русалке

Анастасия Колоскова

Звезды

Хит композитора Игоря Николаева «Дельфин и русалка», который в 90-х годах он исполнял вместе с Наташей Королевой, стал источником вдохновения для сына певицы Архипа. Молодой человек написал и исполнил новую музыкальную композицию на эту тему. Звездная мама начинающего певца поделилась видео в своем Instagram-аккаунте.

Публикацию Королева приурочила ко дню рождения Игоря Николаева, которое он отметил в воскресенье, 17 января. Она назвала композитора, с которым ее ранее связывали близкие отношения, «гениальным маэстро» и «Моцартом нашего времени».

Певица порадовалась тому, что его творчество вдохновляет даже современную молодежь, равнодушную к музыке 90-х.

В качестве иллюстрации своих слов Королева выложила песню, которую написал и исполнил ее сын от нынешнего супруга Тарзана.

— Мой сын Архип дарит новое и неожиданное прочтение музыкальной сказки о дельфине и русалке, — написала певица.

Поклонники Королевой высоко оценили голос и способности ее наследника.

«Очень приятный голос. Вот в таком мотиве у Архипа очень хорошо получилось. Лирика»; «Шедеврально!»; «Это потрясающе. Хит однозначно», — написали фолловеры в комментариях.

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Наташа КоролеваТарзанИгорь Николаев
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