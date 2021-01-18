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«Копия мама»: подписчики умилились видео с дочкой Пелагеи
Фото: instagram.com/pelageya_insta

«Копия мама»: подписчики умилились видео с дочкой Пелагеи

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Пелагея показала подписчикам, как проводит время с дочкой на отдыхе в арабской стране. Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Пелагея запечатлела на камеру эмоции маленькой Таисии во время на экскурсии в пустыне, где та рассматривала верблюдов. Затем она показала, как танцует с девочкой на залитом солнцем пляже.

Поклонники артистки единодушно обратили внимание в комментариях на сходство Таисии и ее мамы.

«Какие вы красивые! Как Тася на вас похожа, особенно когда улыбается и смеется!», «Копия мама», «Какие же вы милые, очаровательные. Тася — это просто чудо расчудесное»; «Когда Тася засмеялась, я вообще не нашла отличия от Поли», — написали фолловеры.

Раннее поклонники восхитились похорошевшим внешним видом Пелагеи после развода.

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