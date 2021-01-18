Названа дата проведения саммита «крымской платформы»

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Саммит «крымской платформы», на котором Украина собирается обсудить вопрос «возвращения» полуострова, пройдет 23 августа. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в понедельник, 18 января.

По его словам, дата проведения саммита уже четко определена.

— Администрация президента работает с МИД по подготовке приглашений мировым лидерам, а также в вопросах для подготовки концепции, программы саммита, всех организационных моментов. Времени мало, но еще немного есть, — сказал Игорь Жовква в интервью сайту ТСН.ua.

Замруководителя администрации президента заявил, что это мероприятие станет «топ-событием», передает РИА Новости.

Он отметил, что после саммита будет составлена декларация и скоординирован «международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму», добавил Жовква.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России посетить саммит «крымской платформы». Он сообщил, что Киеву нужен переговорный процесс по «возвращению» полуострова. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Москва не намерена участвовать в саммите «крымской платформы».

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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