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В Госдуме ответили на слова Шредера о причинах возвращения Крыма в Россию
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Госдуме ответили на слова Шредера о причинах возвращения Крыма в Россию

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Настоящая причина возвращения Крыма в Россию — желание жителей полуострова вернуться домой, а не расширение НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, жители Крыма мечтали об этом с 1992 года.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что возвращение Крыма в состав России произошло из-за расширения НАТО. При этом Шредер считает, что полуостров был возвращен «с нарушением международного права».

Дмитрий Белик в ответ на это сообщил, что бывший канцлер только поверхностно знает о ситуации на полуострове с 1992 по 2014 годы.

— Без сомнений, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские «ценности» и открыто выступали в поддержку России и ее политики, — цитирует депутата РИА Новости.

Он добавил, что крымчане в штыки воспринимали сближение Украины и НАТО, потому что они часть российской нации.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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