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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на северо-востоке столицы
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на северо-востоке столицы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, проезд Шокальского Карта всех событий

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, которое произошло на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

По данным ведомства, тело убитого было обнаружено в бытовке стоянки.

— По данным следствия, 17 января 2021 года в проезде Шокальского в бытовом помещении, приспособленном под охрану автостоянки, обнаружено тело мужчины 1969 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 40-летний мужчина. На данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия.

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