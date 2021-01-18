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«Спектакль для подписчиков»: Дава рассказал правду о скандале с Серегой
Фото: Скриншот видео с YouTube / вМесте

«Спектакль для подписчиков»: Дава рассказал правду о скандале с Серегой

Виктория Федотова

Звезды

Блогер и музыкант Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, в разговоре с журналисткой Лаурой Джугелия раскрыл подробности скандала с музыкантом Серегой.

Ранее Дава спел хит Сереги «Черный бумер». Перед выходом песни Серега возмутился, что Манукян не поставил его фото на видео, и пытался запретить Даве исполнять эту песню.

— Честно сказать, мы просто с ним поприкалывались. Это просто стеб, люди угорали. Я очень люблю своих подписчиков и не хочу их обманывать, поэтому сейчас и говорю про это. Я делаю шоу. Наша повседневная жизнь рутинная. Это такие моменты, которые развлекают людей. Это эмоции. Наше шоу не повлияло ни на кого плохо, мы сделали небольшой спектакль для наших подписчиков, — пояснил артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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Шоу-бизнесмнениеДавид Манукян
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