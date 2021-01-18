«Спектакль для подписчиков»: Дава рассказал правду о скандале с Серегой
Блогер и музыкант Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, в разговоре с журналисткой Лаурой Джугелия раскрыл подробности скандала с музыкантом Серегой.
Ранее Дава спел хит Сереги «Черный бумер». Перед выходом песни Серега возмутился, что Манукян не поставил его фото на видео, и пытался запретить Даве исполнять эту песню.
— Честно сказать, мы просто с ним поприкалывались. Это просто стеб, люди угорали. Я очень люблю своих подписчиков и не хочу их обманывать, поэтому сейчас и говорю про это. Я делаю шоу. Наша повседневная жизнь рутинная. Это такие моменты, которые развлекают людей. Это эмоции. Наше шоу не повлияло ни на кого плохо, мы сделали небольшой спектакль для наших подписчиков, — пояснил артист.
Видео опубликовано на YouTube.
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