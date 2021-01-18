Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подал в отставку
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подал прошение об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении в понедельник, 18 января.
— Торосян написал заявление об уходе, — отметили в пресс-службе.
О причинах ухода с должности Арсена Торосяна не уточняется, передает РИА Новости.
В администрации президента Армении сообщили агентству Sputnik Армения, что получили предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна об увольнении Арсена Торосяна с поста главы минздрава.
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