Госпитализирован президент Армении Армен Саркисян

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Президента Армении Армена Саркисяна доставили в больницу с двусторонней пневмонией. Об этом пресс-служба аппарата главы государства сообщила в среду, 13 января.

Ранее у политика обнаружили коронавирус нового типа. Он ушел в самоизоляцию и лечился дома.

Однако, отмечают власти, Саркисяну потребовалась помощь врачей, в связи с чем его госпитализировали.

— У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония, — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

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