«Сногсшибательно выглядит»: дочь Долиной опубликовала фото матери без фильтров
Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская опубликовала фотографию своей матери в Instagram. Она показала артистку без фильтров и фотошопа.
На снимке Долина в синем платье позирует с поднятыми руками.
— Без всего. Честно. Люблю маму, — написала девушка в комментариях к посту.
Поклонники Долиной отметили, что певица заметно постройнела. Они пришли в восторг от внешнего вида артистки.
«Лариса Александровна божественно красива!»; «Ну почему так шикарно?! Лариса Александровна сногсшибательно выглядит! А самое главное, счастье в глазах»; «Королева!» — написали пользователи в комментариях.
Ранее звездный стилист Джордж Ровалс раскритиковал новый образ Ларисы Долиной.
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