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«Сногсшибательно выглядит»: дочь Долиной опубликовала фото матери без фильтров
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Сногсшибательно выглядит»: дочь Долиной опубликовала фото матери без фильтров

Кирилл Николаев

Звезды

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская опубликовала фотографию своей матери в Instagram. Она показала артистку без фильтров и фотошопа.

На снимке Долина в синем платье позирует с поднятыми руками.

— Без всего. Честно. Люблю маму, — написала девушка в комментариях к посту.

Поклонники Долиной отметили, что певица заметно постройнела. Они пришли в восторг от внешнего вида артистки.

«Лариса Александровна божественно красива!»; «Ну почему так шикарно?! Лариса Александровна сногсшибательно выглядит! А самое главное, счастье в глазах»; «Королева!» — написали пользователи в комментариях.

Ранее звездный стилист Джордж Ровалс раскритиковал новый образ Ларисы Долиной.

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певицаЛариса Долинафото
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