Москвичам расскажут на онлайн-конференции, как бороться с домашним насилием

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На всероссийской онлайн-конференции #ДОМБЕЗНАСИЛИЯ москвичам расскажут, как бороться с этой проблемой. Она касается всех семей. От домашнего насилия страдают и женщины, и мужчины, и дети.

К сожалению, дети — это наиболее подверженная рискам группа населения. Как отмечают эксперты, во время пандемии коронавируса ситуация сильно усугубилась. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, в этот период выросло в 2,5 раза. Реальные масштабы проблемы оценить очень сложно, так как большинство жертв не обращаются в полицию из-за страха признаться, что регулярно подвергаются физическому и психологическому воздействию.

Целью конференции, которую проводит объединенная редакция «Москва Медиа», является интеграция экспертного сообщества для обсуждения вопросов предупреждения и противодействия домашнему насилию. Главная задача участников — дать практические рекомендации, как не стать жертвой домашнего насилия, как бороться с домашним агрессором.

Всероссийская онлайн-конференция #ДОМБЕЗНАСИЛИЯ будет состоять из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Модераторами конференции станут телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия.

Присоединиться к онлайн-конференции можно 20 января в 12:00 на сайте «Москва 24».

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