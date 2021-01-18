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Дом на 168 квартир в районе Лосиноостровский введут в эксплуатацию до конца года
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дом на 168 квартир в районе Лосиноостровский введут в эксплуатацию до конца года

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Тайнинская улица, вл13 Карта всех событий

Жилой дом в Лосиноостровском районе введут в эксплуатацию до конца 2021 года. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что возведенный по программе реновации дом располагается на улице Тайнинская, владение 13.

— Строители завершили монолитные работы и подключение жилого дома к наружным инженерным сетям. В настоящее время ведутся отделочные работы и работы по устройству внутренних инженерных систем. Жилой дом — односекционный с подземным паркингом, рассчитан на 168 квартир, — рассказал Рафик Загрутдинов.

Площадь помещений в новостройке составляет 9 тысяч 218,3 квадратных метра. Две квартиры будут оборудованы для маломобильных горожан. На фасадах установят коробка для кондиционеров, лоджии будут застеклены. В холле расположится колясочная, комната консьержа и кладовая.

В доме планируется установка трех лифтов, оборудованных визуальными и тактильными средствами информации. Придомовая территория будет благоустроена. Во дворе проведут работы по озеленению, построят детскую и спортивную площадку, сообщает агентство «Москва».

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