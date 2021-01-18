Столичные полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

улице Багрицкого Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в грабеже 34-летнего мужчину, который напал на 60-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве в понедельник, 18 января.

Отмечается, что в отдел полиции поступил сигнал о грабеже на улице Багрицкого. Выяснилось, что 60-летняя пенсионерка возвращалась домой от родственников. Женщина зашла в подъезд, где неизвестный выхватил из ее рук сумку и скрылся с места преступления.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленник выбросил сумку в мусорный бак, вытащив оттуда деньги. Однако распорядиться ими не смог. Все средства были изъяты правоохранителями. Сумку вместе с документами полицейские нашли и вернули пенсионерке.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы в течение получаса задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий мужчина, — рассказали в пресс-службе.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»).

Читайте также: Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на северо-востоке столицы