Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 75Б Карта всех событий

Три полосы движения перекрыты из-за ДТП на Алтуфьевском шоссе. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе, дом 75б. Информации о пострадавших нет.

Из-за аварии движение затруднено в сторону центра. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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