Московский гарантийный фонд предоставил поручительства на сумму 10,7 миллиарда рублей

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Столичный гарантийный фонд предоставил бизнесу поручительства в размере 10,7 миллиарда рублей в 2020 году. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, компании получили кредиты на сумму 23,2 миллиарда рублей, что на 57 процентов больше показателей, которые были утверждены национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Документ предусматривал на этот период совокупный объем кредитов с государственной гарантийной поддержкой для столичного бизнеса в размере 14,8 миллиарда рублей, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Во время пандемии коронавируса фонд упростил процедуры принятия решения при работе с наиболее крупными банками и участниками госзаказа, а также снял ограничения на оказание поддержки работающим с подакцизными товарами компаниям.

Как отметил глава ведомства, в 2020 году две трети поручительств представителям бизнеса оформили в целях кредитования на пополнение оборотных средств.

Поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса столицы покрывают до 70 процентов кредита, если предпринимателям не хватает собственного залога. За весь период работы организация выдала свыше 11,5 тысячи поручительств на сумму более 90 миллиардов рублей.

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