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«Провалы»: создатель «Дома-2» рассказал о перспективах шоу
Скриншот кадра из передачи «Секрет на миллион»

«Провалы»: создатель «Дома-2» рассказал о перспективах шоу

Анастасия Волоснова

Звезды

Телепроект «Дом-2» отходит от изначальных идей и перестает быть реальным. Об этом рассказал создатель шоу Валерий Комиссаров.

Продюсер был основателем проекта, над которым работал в течение десяти лет. В 2014 году права на шоу были переданы телеканалу ТНТ, после чего качество контента снизилось, считает Комиссаров.

По мнению продюсера, за последние шесть лет в «Доме-2» не появились ни одной новой звезды.

— Таких звезд, которых я открыл, — Собчак, Бузовой, Бородиной, Бони, Водонаевой, Солнцева, Мая, Меньщикова, — с 2014 года не появилось ни одной. То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей. Но «Дом-2» — это бренд, а даже у крупнейших мировых брендов бывали провалы, — поделился мнением Комиссаров.

Продюсер планирует выкупить у ТНТ все права на телепроект. Комиссаров считает, что вернуть программе высокие рейтинги сможет его проверенный опытом профессиональный взгляд, уточняет InterMedia.

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телепроект «Дом-2»шоупродюсер
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