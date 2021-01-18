«Сохранит дело»: директор «Ералаша» рассказал о будущем киножурнала после смерти Грачевского

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Директор «Ералаша» Аркадий Григорян рассказал, как будет развиваться юмористический киножурнал после смерти его создателя Бориса Грачевского.

Перед смертью Грачевский разработал план работы для команды «Ералаша», рассказал Григорян на прощании с худруком. По его словам, в течение двух лет деятельность киножурнала будет двигаться в привычном направлении.

— Команда «Ералаша» на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича, — приводит федеральное агентство новостей слова Григорян.

Борис Грачевский скончался 14 января из-за заражения COVID-19. Церемония прощания с 71-летним режиссером прошла 17 января. У Грачевского остался маленький сын, родившийся в апреле 2020 года от супруги Екатерины Белоцерковской.

Читайте также: Вдова Грачевского с трудом произнесла прощальную речь на похоронах мужа