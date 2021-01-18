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«Сохранит дело»: директор «Ералаша» рассказал о будущем киножурнала после смерти Грачевского
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Сохранит дело»: директор «Ералаша» рассказал о будущем киножурнала после смерти Грачевского

Анастасия Волоснова

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Директор «Ералаша» Аркадий Григорян рассказал, как будет развиваться юмористический киножурнал после смерти его создателя Бориса Грачевского.

Перед смертью Грачевский разработал план работы для команды «Ералаша», рассказал Григорян на прощании с худруком. По его словам, в течение двух лет деятельность киножурнала будет двигаться в привычном направлении.

— Команда «Ералаша» на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича, — приводит федеральное агентство новостей слова Григорян.

Борис Грачевский скончался 14 января из-за заражения COVID-19. Церемония прощания с 71-летним режиссером прошла 17 января. У Грачевского остался маленький сын, родившийся в апреле 2020 года от супруги Екатерины Белоцерковской.

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проектмысли о будущемБорис Грачевский
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