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Вдова Грачевского не смогла сдержать эмоций на похоронах режиссера
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вдова Грачевского не смогла сдержать эмоций на похоронах режиссера

Кирилл Николаев

Общество

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская не смогла сдержать эмоций на прощальной церемонии. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает «Вести Подмосковья».

Церемония прощания с художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш» прошла в Доме кино в Москве. Белоцерковская со слезами на глазах произносила речь в честь покойного мужа. Артистка говорила взахлеб.

В ходе траурной церемонии женщина сидела в первом ряду перед гробом мужа и плакала. Ее лицо было красным от слез. Когда гроб с телом Грачевского стали грузить в катафалк, Белоцерковская снова зарыдала. Женщину пытался утешить сын режиссера от первого брака Максим. Ей с трудом удалось прийти в себя.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19.

Церемония прощания с режиссером прошла в Доме кино. Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище.

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