Лавина накрыла до 12 человек на Домбае

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На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что снег обрушился на горе Мусса-Ачитара. Лавина могла накрыть от четырех до 12 человек.

В МЧС сообщили, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины. На месте происшествия работают спасатели, сообщает РИА Новости.

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