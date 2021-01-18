Тело капитана затонувшего судна «Арвин» нашли в Турции

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Тело капитана затонувшего украинского судна «Арвин» обнаружили в Турции. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в Росморречфлоте со ссылкой на данные турецкой береговой охраны.

Тело россиянина извлекли на берег. Погибшим оказался капитан судна Виталий Галенко, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на борту сухогруза «Арвин», который затонул в Черном море в районе якорной стоянки порта Бартын, находилось 12 человек, двое граждан России и десять граждан Украины. Уточняется, что сухогруз «Арвин» шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.

Согласно информации, размещенной на портале «Водный транспорт», оператором сухогруза «Арвин» является украинская компания Tesoro Marine. А владельцем — Arvin Shipping LTD (Белиз). В соответствии с данными портала Vesselfinder, сухогруз был построен в 1975 году и до 1992 года ходил под российским флагом.

Российский сухогруз «Арвин» затонул в Черном море у берегов Турции. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что Турция начала операцию по спасению членов экипажа с затонувшего судна. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия.

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